لنقي: اختيار مجلس الدولة 28 مترشّحًا للمناصب السيادية خطوة مهمّة في طريق تنفيذ الاتفاقات السابقة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن اختيار مجلس الدولة 28 مترشّحًا للمناصب السيادية خطوة مهمّة في طريق تنفيذ الاتفاقات السابقة بدأ من اتفاق بوزنيقة بالمغرب.

لنقي أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن هناك شكًّا بأن يقدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتحكّم في إدارة المجلس على خطوة مماثلة لها وقد يتراجع كما فعل في سابق عهده.

وحول تعديل الإعلان الدستوري أكّد أنه يعتمد على محتواها المقترَحة من عقيلة والتي من الواضح من خلال سياق حديثه بمجلس النواب أنها لم تُعرَض على المجلس.

