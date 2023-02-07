مشروع قانون أمام البرلمان الليبي لحماية المرأة من العنف

التقت كتلة برلمانيات من أجل ليبيا، مساء أمس الإثنين، بمجموعة من الخبراء الليبيين الموقعين على مذكرة مشروع قانون حماية المرأة من العنف بالإنابة عن اللجنة التي أعدت مشروع القانون.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له اليوم إن هذا المشروع نتاج جهود بذلت لسنوات من النساء والرجال المهتمين بإرساء دولة القانون وتوفير الحماية لكل الليبيات و الليبيين حيث تم العمل على هذا القانون منذ العام 2017.

وذلك من خلال تشكيل لجنة من القانونيات والحقوقيات بإشراف كتلة البرلمانيات التي استلمت مشروع القانون في شكله النهائي.

وأضاف أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لعرضه على النواب والتصويت عليه، وكذلك إحالة نسخة مشروع القانون إلى لجنة شؤون المرأة و الطفل بالمجلس و كتلة برلمانيات من اجل ليبيا.