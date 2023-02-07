البيوضي ينتقد مساندة مجلس بلدي مصراتة للحكومة المنتهية

الوطن|رصد

دعا المرشح الرئاسي سليمان البيوضي المجلس البلدي مصراتة لأن يكون محايدا وألا يجعل مساندته لرئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، تجر المدينة للاصطفاف حول منع المشاركة السياسية.

وقال البيوضي، في منشور له عبر «فيسبوك»: “البلدي مصراتة يرفض الرد على طلب رسمي لإجراء مشاورات في المدينة تتعلق بالشأن السياسي وخارطة الطريق للحل”.مضيفا أن الطلب مقدم من النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري وسيرافقه وفد من النواب وأعيان ليبيا”.

هذا واكد البيوضي بأن المجلس البلدي مطالب بأن يكون محايدا ونقطة اتصال وأن يمنع جر المدينة للاصطفاف ومنع المشاركة السياسية بسبب مساندته للدبيبة”.