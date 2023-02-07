دعوة عقيلة لتعديل الإعلان الدستوري عبث تشريعي

أخبار ليبيا 24

اعتبرت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لتعديل الإعلان الدستوري، “عبث تشريعي” فاضح وضرب للأسس الدستورية والقانونية في البلاد عبر السعي لخلق أزمات متتالية.

وقالت، عمران في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن مثل هذه الدعوات تغذي الصراع والانقسام، وتوهم الليبيون بمحاولات ايجاد حلول، وكل ذلك يصب في اتجاه تنفيذ اجندات تعمق الأزمة وتعطل إمكانية ايجاد حلول بديلة للبقاء في السلطة واستمرار مرحلة لا دولة.

وأضافت عمران، “أن هذه خطوة استباقية أساسًا لطالما اتبعها مجلسي النواب والدولة، لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك طريق نحو تفاهم ليبي، مع أن المجتمع الدولي أصبح متفهما بوضوح لهذه التلاعبات، لكن انقسامه تجاه رؤية الحل في ليبيا مع وجود أطراف دولية، ترغب في استمرار الوضع الحالي، لذا لن يكون هناك اتجاه واحد على المدى المنظور”.

ورأت عمران، أن ليبيا- على ما يبدو- ستدخل إلى مرحلة جديدة من المناكفات التي ستؤدي إلى المزيد التهتك في مفاصل الدولة.