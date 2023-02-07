جمعة: أكثر من ‎%‎60 من إنفاقنا الحكومي ذهب إلى المواطن مباشرة

على الرغم من إعلان مصرف ليبيا المركزي، أن حجم الإنفاق بلغ 127 مليار، إلا أن عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة المنتهية، أكد أن “الإنفاق الحكومي في 2022 بلغ 93 مليار و599 مليون و948 ألفا و248 دينار”.

وقال جمعة، خلال كلمته في الندوة الوزارية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في طرابلس تحت عنوان المكاشفة، إن “معظم المشروعات التي نعمل عليها كانت عبارة عن شركات تم التعاقد معها قبل عام 2010، وأجرينا مفاوضات لكي تعود الشركات للعمل من جديد وإتمام عقودها”.

وتابع، أن “الإنفاق على المرتبات بلغ 47 مليار و138 مليون دينار بنسبة 50%، والمصروفات التسييرية بلغت 8 مليار و958 مليون بنسبة 19% من الإنفاق”.

وأردف جمعة أن “الإنفاق على مشروعات التنمية بلغ 17 مليار و464 مليون دينار، ونفقات الدعم بلغت 20 مليار و38 مليون”.

وختم جمعة موضحًا أن “النقطة الأساسية في الإنفاق هذا العام ذهب إلى المواطن مباشرة بنسبة 60.8% من الإنفاق الحكومي”.