حسن المرابط شاب يسقط ضحية للاشتباكات في الزاوية

أخبار ليبيا 24

قتل شاب نتيجة الاشتباكات المسلحة بمنطقتي الشرفاء وضي هلال في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محلية، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن الشاب حسن مصطفى المرابط، قتل أمام محل تجاري ولم يكن مشاركًا في الاشتباكات المسلحة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاشتباكات وقعت على خلفية مقتل الشابين مروان دراء وعاصم السنوسي بالرصاص بمنطقة ضي هلال.

وفي ذات الوقت، أشارت المصادر إلى أن المدينة تشهد هدوء نسبياً الآن بعد تدخل المشايخ والحكماء والأعيان، والمنطقة العسكرية حتى لا يتأزم الوضع، وتمت السيطرة على الاحتقان.

يذكر أن مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة اندلعت في ساعات متأخرة من ليل الأحد – الأثنين الماضي.