برلمانيات من أجل ليبيا تبحث مشروع قانون حماية المراة

التقت كتلة برلمانيات من اجل ليبيا مساء أمس الإثنين بمجموعة من الخبراء الليبيين الموقعين على مذكرة مشروع قانون حماية المرأة من العنف بالإنابة عن اللجنة التي اعدت مشروع القانون

ويهدف هذا المشروع الى إرساء دولة القانون وتوفير الحماية لكل الليبيات و الليبيين حيث تم العمل عليه منذ العام 2017 .م وذلك من خلال تشكيل لجنة من القانونيات والحقوقيات بإشراف كتلة البرلمانيات التي استلمت مشروع القانون في شكله النهائي ، وسوف يتم إحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على النواب والتصويت عليه ، وكذلك إحالة نسخة مشروع القانون إلى لجنة شؤون المرأة و الطفل بالمجلس و كتلة برلمانيات من اجل ليبيا.