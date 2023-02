ليبيا – قال عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ما زال يمارس مناوراته السياسية المختلفة سواء أكانت بدافع شخصي منه أم بدفع من بعض الدول الإقليمية المؤيدة له.

كشلاف أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن هذه الممارسات المتكررة تؤكد نية رئيس مجلس النواب منع إجراء الانتخابات، ومحاولة إعادة التموضع السياسي بعد تيقُّنه أن لا مستقبل سياسيا له عبر إجراء الانتخابات.

ونوّه إلى أن عقيلة صالح يريد كسب الوقت للتنصل من الانتخابات باتخاذ مسارات متعددة والمضي في كل منها ثم الاختلاف عليه وستبداله بمسار آخر، وهكذا دواليك، وآخرها خطوة تعديل الإعلان الدستوري.

واعتبر أن مقترح عقيلة عقيلة يصبّ بتعديل الإعلان الدستوري، في مصلحته لكسب مزيد من الوقت للتنصل من إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن كل الوثائق الدستورية الحاكِمة تُلزم عقيلة ومجلس النواب بإجراء واحد لا غير، وهو عرض مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية منذ 2017 على الاستفتاء العام وإجراء الانتخابات بناء عليه.

وتابع:”في ظل هذا التعنت، ربما يكون هذا الواقع السياسي دافعا للبعثة الأممية في المضي نحو رسم خارطة طريق سياسية قادمة تؤدي إلى ضمان إجراء الانتخابات”.

وأوضح أن هذا الأمر يرتبط بعدة اشتراطات، أهمها ضرورة وجود إرادة دولية موحدة نحو دعم هذه الخارطة وإلزام كل المعرقلين في الداخل من ذوي المصلحة بالالتزام بها وقبول نتائجها.

Shares

The post كشلاف: عقيلة صالح يريد كسب الوقت للتنصل من الانتخابات باتخاذ مسارات متعددة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية