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“حققت تطورا ايجابيا”.. المبعوث الأممي يشيد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

اشار المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا عبدالله باثيلي أن اللجنة العسكرية ٥+٥ حققت تطورا ايجابيا جاء ذلك خلال اجتماع عقد في القاهرة اليوم ضم كلا من اعضاء اللجنة العسكرية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع ممثلين عن دول السودان وتشاد والنيجر وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي

 واكد المجتمعون على العمل الجاد لتنفيذ وقف اطلاق النار ومواصلة النقاش حول استكمال خروج المرتزقة،، من جانبهم اكد سفراء الدول المشاركة في لقاء القاهرة على استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا.
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#باثيلي البعثة الأممية الى ليبيا اللجنة العسكرية 5+5 ليبيا

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الوطن الليبية

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