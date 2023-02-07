“حققت تطورا ايجابيا”.. المبعوث الأممي يشيد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة

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اشار المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا عبدالله باثيلي أن اللجنة العسكرية ٥+٥ حققت تطورا ايجابيا جاء ذلك خلال اجتماع عقد في القاهرة اليوم ضم كلا من اعضاء اللجنة العسكرية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع ممثلين عن دول السودان وتشاد والنيجر وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي