البرلمان العربي: نرحب بإحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»

أكد البرلمان العربي، أنه يتابع بمزيد من الاهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود إتمام الاستحقاقات السياسية للتوصل إلى حلٍّ نهائي للأزمة الليبية.

وقال البرلمان في بيان صادر عنه: “يجب إحداث توافق مُستدام بين كافة الأطراف، بهدف الخروج من مرحلة الجمود السياسي والوصول إلى نقطة التقاء توافقية تزيد من فرص الوصول إلى تسوية الأزمة من خلال حل ليبي-ليبي خالص”.

وأضاف “على جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى العودة للحوار الوطني البناء ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة، من أجل تقريب وجهات النظر والتوافق الوطني حول الأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الجاري”.

وتابع “نرحب بإحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بعد فترة جمود، كونها أحد الركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم والأمن إلى البلاد، وندعم جهود اللجنة المبذولة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وكذلك الدعم الكامل لكافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية”.

واستطرد “نثمّن الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف الوصول لحل شامل ومُستدام، أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”.