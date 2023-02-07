إرسال فريق إلى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2023

توجه اليوم الثلاثاء الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية إلى تركيا للمساعدة في أعمال الإنقاذ كما جرى إرسال شحنات من المساعدات الإنسانية دعما للشعب التركي

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن الفريق الذي غادر إلى تركيا مؤلف من هيئة السلامة الوطنية وأجهزة الطب العسكري وطب الدعم والطورائ والمباحث الجنائية.

وكان في توديع الفريق بمطار إمعيتيقة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وسفير تركيا لدى ليبيا “كنعان يلماز”.