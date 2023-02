ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي على تصويت مجلس النواب لإجراء تعديل على الاعلام الدستوري.

العرفي قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إن تصويت مجلس النواب لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري خطوة إيجابية نحو إجراء الانتخابات وسيحلّ الكثير من الخلافات التي فشل مجلسا النواب والدولة في حسمها.

