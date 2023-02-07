ضبط سيارة هيونداي سانتافي مسروقة منذ 2018

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء عن قيام أعضاء قسـم شرطـة النجـدة من ضبط مركبة آلية النوع “هونداي سنتافيا” في التمركز الأمنـي جزيرة زاوية الدهماني .

وبحسب المعلومات وفقًا لمديرية أمن طرابلس، اشتبه التمركز الأمنـي جزيرة زاوية الدهماني بالسيارة و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة” بمديرية أمن طرابلس” اتضح انها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة تاجوراء بمديرية أمن تاجوراء منذ 2018. وأشارت الى ان ضابط الفرقـة بقسـم شرطـة النجـدة خالد الأجنف أفاد بأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .

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