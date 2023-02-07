عطلة طارئة لجميع مدارس درنة

أعلنت بلدية درنة، عن عطلة طارئة لجميع مدارس التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) والثانوي من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مواطنون من درنة إن المدينة تشهد موجة برد شديد مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة الخامسة مساء، وسط معاناة الأهالي.

وجاء القرار عقب اجتماع لجنة الطوارئ والجهات المختصة مع عميد البلدية المستشار عبد المنعم الغيثي، وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين، وفقًا للصفحة الرسمية للبلدية.

واستثنى القرار طلبة المعاهد العليا والجامعات، مطالبًا المسؤولين بمراقبة التعليم درنة التعميم على كل المؤسسات التعليمية لتحمل المسؤولية، وأخذ الحيطة والحذر اتجاه التقلبات الجوية.