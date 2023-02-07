وَزير الداخلية يبحث مع مُدير الإدارة العَامة لِشؤون الآليات بِالمنطقة الشرقية سيّر العمل بِالإدارة

اِجتمعَ وَزير الداخلية عصام أبو زريبة، اليوم الثُـلاثاء، بِمُدير الإدارة العَامة لِشؤون الآليات بِالمنطقة الشرقية اللواء محمد الحداد .

وَتمَّ خِلال الاِجتماع الذي عُقدَ بِديوان الوزارة بِمدينة بنغازي، مُناقشة سيّر العمل بِالإدارة، وَالضوابط المُتبعة لِصرف المركبات للمُديريِّات وَالأجهزة الأمنية التَابعة للوَزارة.

كمَا تطرق الاِجتماع إلى اِستعراض المشاكل وَالعراقيل التي تُواجه عمل أعضاء الإدارة، وَالعمل على تَذليل كافة العقبات التي تعترض سيّر العمل وَوضع الحلول العاجلة لها، بِالإضافة إلى اِستعراض آخر الأعمال المُنجزة مِن قبل الإدارة وَالمركبات التي تمَّ صرفها لِمُكونات الوَزارة فِي الآونة الأخيرة.