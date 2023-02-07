الدغاري يبحث مع الشركات المتعثرة والمنسحبة إعادة تسوية أوضاعهم المالية

ناقش عضو لجنة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة خليفة الدغاري مع عدد من ممثلي الشركات المنسحبة اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب بمدينه بنغازي تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بالتنسيق مع وزارة العمل وبقية القطاعات المختصة بشأن وضع حل نهائي لها.

وبحث الدغاري إعادة تنسيبهم وتسوية وضعهم المالي طبقا للجدول الموحد للمرتبات ودفع الاستحقاقات الضمانية لمن بلغ سن التقاعد.

وأكد الدغاري على أن اللجنة قد طلبت من هذه الشركات في وقت سابق بيانات بخصوص الموقف المالي والقانوني لهذه الشركات من خلال استبيان ممهور من مدراء هذه الشركات إلا أن عدد منها لم يزود اللجنة بهذه البيانات حتى هذه اللحظة.