حكومة الدبيبة: الطرابلسي كان في توديع فريق الإنقاذ المتوجه لمساعدة الأشقاء في تركيا

وجهت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، فريقا مكلفا متكون من هيئة السلامة الوطنية وأجهزة الطب العسكري وطب الدعم والطورائ والمباحث الجنائية إلى دولة تركيا، للمساهمة في أعمال الإنقاذ والانتشال التى تقوم بها، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وغادر صباح اليوم الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية إلى دولة تركيا، للمساهمة في أعمال الإنقاذ والانتشال التى تقوم بها السلطات التركية، وفق بيان للحكومة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

كما أرسلت حكومة الدبيبة شحنات من المساعدات الإنسانية دعما للضحايا في تركيا، حيث كان في توديعهم وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة “عماد الطرابلسي” وسفير تركيا لدى ليبيا ” كنعان يلماز “.