ضبط 3 أجانب بتهمة السرقة جنوب بنغازي – تفاصيل

أفادت مديرية أمن بنغاي، اليوم الثلاثاء عن القبض على ثلاثة أشخاص أجانب من الجنسية البنقلاديشية قاموا بسرقة مبلغ مالي من محل للخياطة بمنطقة النواقية .

يأتي ذلك عقب ورود معلومات من إحدى المصادر لمركز شرطة النواقية تفيد بان ثلاثة أشخاص من الجنسية البنقلاديشية يقومون بالمشاجرة مع بعضهم ووضعهم غير صحيح قرب جامع النواقية .

وعقب توفر المعلومات، وجه السيد رئيس المركز تعليماته اللواء عبد المنعم الدرسي تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات وضبط المطلوبين وتم إنتقال أعضاء التحريات وتم ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية البنقلاديشة والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالتحقيق مع المتهمين والإستدلال معهم حول سبب المشاجرة إعترفوا أنهم قاموا بفتح محل للخياطة وسرقو مبلغ مالي وقدره 3040 دينار وتم إحالتهم للنيابة العامة.