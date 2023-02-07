بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2023

اختار أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء الهادي الصغير نائبا ثاني لرئيس مجلس النواب وذلك خلال الجولة الثانية للانتخاب والتي جرت بين النائبين الهادي الصغير وأحمد الشارف.

وبلغ عدد النواب المصوتين في جلسة اختيار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 113 نائبا تقدم 6 منهم بأوراق ملغية إما لأنهم لم يختاروا مرشحا أو اختاروا أكثر من مرشح فيما بلغ عدد المصوتين لاختيار أحمد الشارف 40 نائبا واختار الهادي الصغير 67 نائبا.

وأدى الهادي الصغير اليمين القانونية نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة بنغازي.