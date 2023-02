المنصوري: صالح يمتهن الخديعة في تعامله مع مجلس الدولة ويعمل على تفخيخ المسار الدستوري

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري إنه لا يمكن بناء توافقات بين مجلسي النواب والدولة لأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يمتهن الخديعة في تعامله مع مجلس الدولة، بحسب زعمه.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أضاف: “عقيلة خدع المشري بادعائه إلغاء قانون المحكمة الدستورية وهذا غير صحيح”.

ورأى أن رئيس مجلس النواب لن يلتزم بأي وثيقة دستورية تخرجه من المشهد.

واتهم المنصوري رئيس مجلس النواب بالعمل على تفخيخ المسار الدستوري عبر اعتماد الإعلان الدستوري المؤقت والهدف إطالة المراحل الانتقالية.

المنصوري ختم: “الأعلى للدولة لا يتفاعل مع مستوى الخداع الذي يمارسه عقيلة بشأن المسار الدستوري وقانون المحكمة الدستورية”.

