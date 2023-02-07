القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

بنغازي 07 فبراير 2023 (وال) – تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، على مدار يومي الثلاثاء الأربعاء، لمناقشة تطبيق باق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر 2020.

في هذا السياق، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة على مدار يومين، يستهدف تفعيل لجان التواصل المتفق عليها خلال اللقاءات باجتماع شهر نوفمبر 2021، في إطار الاستعداد لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع اللجنة لبحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بحضور ممثلين عن دول جوار ليبيا “السودان وتشاد والنيجر”.

وأكد باتيلي، أن المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، الذي عُقد خلال يومي 15 و16 يناير الماضي، حقق تقدمات، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية، لتمكينهم من العمل مع نظرائهم من السودان وتشاد والنيجر.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة اجتمعت في يونيو الماضي بالقاهرة، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان قوات حكومة الوحدة الفريق محمد الحداد. ( وال – بنغازي)

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