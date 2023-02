قبيل إحاطته أمام مجلس الأمن.. باتيلي يرعى اجتماعا لـ “5+5” في القاهرة

عقدت اليوم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 اجتماعًا لها بالقاهرة برئاسة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي؛ لبحث استمرار وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة من ليبيا.

وانطلقت الاجتماعات بحضور اللجنة العسكرية 5+5 وممثلين عن دول السودان والنيجر وتشاد، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدلله باتيلي، إن اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورًا إيجابيًا.

وأضاف باتيلي في كلمته خلال الاجتماع، أنه سيتوجه لزيارة كل من السودان والنيجر وتشاد لتحقيق التنسيق السريع بينهم لاستكمال خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأشار باتيلي إلى عقده لقاءات مثمرة مع السفراء في السودان وتشاد والنيجر، الذين أعربوا عن استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا في العمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تتصل اتصالا وثيقا بالتطور السياسي، وفق قوله.

ولفت باتيلي إلى أن المناقشات جارية على مدار يومين وستفعل اللجان الخاصة فيما يتعلق بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، ظهر اليوم الثلاثاء، عبدلله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوقوف على آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، مساء أمس الاثنين، أن وزير الخارجية يستقبل عبدالله باتيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة.

ويكثف “باتيلي”، لقاءاته ومشاوراته مؤخرا مع أطراف محلية ودولية، قبيل إحاطته أمام مجلس الأمن في جلسته المزمع عقدها في 27 فبراير المقبل.

المصدر: البعثة الأممية في ليبيا + قناة ليبيا الأحرار

