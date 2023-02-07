بالصور|بؤرة من الفسـاد.. اغلاق قصاب ومطعم في سوق الجمعة بالشمع الأحمر

اغلق اعضاء الحرس البلدي في منطقة سوق الجمعة مطعم لقمة زمان للمأكولات الشعبية وقصاب الفلاح الليبي، بالشمع الأحمر.

وبحسب بيان صادر عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فإن “إعداد الطعام في مكان يفتقر الي اذنى الاشتراطات الصحية المعمول بها يعد استهزاء بصحة المواطن العنوان الوحيد الذي ينبطق على المكان”.

ووفقاً للبيان فإن الاغلاق للمطعم والقصاب يأتي على خلفية تسجيل هذه المخالفات:

ــ النظافة العامة سيئة جدا

ــ الأواني مصنوعة من الألومنيوم متهالكة

ــ العمال بدون شهائد صحية

ــ لحوم ظاهر عليها علامات فساد

ــ مولد في مكان إعداد اللحوم ت

ــ البيئة بؤرة من الفساد.

⚠وبحسب البيان فقد تم قفل القصاب والمطعم من قبل الحرس البلدي بالمنطقة.