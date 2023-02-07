القطراني يؤكد على ضرورة دعم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

التقى نائب رئيس الوزراء علي القطراني الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر حمد الحجازي، وعدد من أعضاء المجلس بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

واستعرض اللقاء عدد من الملفات المتعلقة بعمل المجلس منها الأوضاع الحقوقية والإنسانية السيئة داخل بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل. كما تطرق اللقاء إلى مهام المجلس التي يسعى إلى تحقيقها في مقدمتها تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيمها ورصد وردع انتهاكها. كما اطلع أعضاء المجلس القطراني على الصعوبات التي تعرقل عمل المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالإضافة إلى أهم احتياجاته.

القطراني أكد على أهمية الرسالة التي يدعو لها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، مضيفاً أن الحكومة الليبية وضمن أهدافها يكمن في ترسيخ مبادئ دولة القانون ودعم الحريات وحماية الهيئات الحقوقية والرفع من مستوى أداءها .