وزارة الموارد المائية بحكومة باشاغا تشكل لجنة لحصر المختنقات في البلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2023

أصدر عبدالله الطابوني مدير إدارة المشروعات بوزارة الموارد المائية بحكومة باشاغا قرارا بتشكيل لجنة فنية تعنى بحصر كل المختنقات والحالات الطارئة في جميع البلديات وإعداد التقارير الفنية عنها حتى يتسنى للوزارة إعداد المقايسات والمواصفات الفنية لذلك وحل المختنقات بأسرع وقت ممكن.

وبحسب الطابوني في خطابه الموجه للبلديات فإن اللجنة برئاسة ناصر بالقاسم الحاسي وعضوية محمود حمد الفاخري

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المائية لمختلف المدن ولكل القطاعات، وحرصا من الوزارة على وضع حلول تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية هذه الإحتياجات، ومعالجة المشاكل التي تعيق توفير المياه لمختلف القطاعات.