وزير الخارجية المصري وباتيلي يبحثان سبل دفع العملية السياسية في ليبيا

الوطن| رصد

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، خلال لقاء جمعهما اليوم. وبحسب المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، وجه باتيلي شكره لمصر على جهودها في جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصةً المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥، مشيراً إلى أن البعثة أكدت لجميع الأطراف على أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين.

وأحاط وزير الخارجية، باتيلي، بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير.