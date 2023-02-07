مسؤول بالحرس البلدي: أقفلنا 23 صالوناً للتجميل في ترهونة

أكد مدير مكتب التحرّي وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي “عماد السائح”، أنه ” تمّ إقفال 23 صالونا للتجميل في مدينة ترهونة ضمن حملة نفّذها مكتب التحرّي وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي رفقة الوحدة النسائية”.

وقال السائح في تصريح صحفي، إن “سبب الاقفال كان بسبب عدم توفّر الاشتراطات الصّحية اللازمة بصالونات التجميل”.

وأضاف أن “الحملة تمّت بعد تواصل عميد بلدية ترهونة ومدير فرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة معنا للاستفادة من الوحدة النسائية بالجهاز”.

وأوضح السائح أن “استجابة للدّعوة وقمنا بإرسال فريق من مكتب التحرّي وجمع المعلومات رفقة الوحدة النسائية إلى ترهونة وإطلاق حملة على صالونات التجميل”.