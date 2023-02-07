أمن طرابلس: نقل السيارات المركونة بشكل عشوائي إلى مستودع بن عاشور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2023

حذرت مديرية أمن طرابلس سائقي السيارات من ركن مركباتهم عشوائيا أو بشكل مزدوج في شوارع العاصمة طرابلس اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن السيارات التي لا تلتزم سيتم مخالفتها وفقا لأحكام القانون، كما سيتم نقل المركبات المركونة عشوائيا إلى (مستودع بن عاشور) التابع لمكتب شؤون المرور.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن ركن السيارات عشوائيا أو بشكل مزدوج يؤدي إلى ازدياد حدة الزحام في الطرقات.