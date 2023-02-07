تنبـيه هـام من المركز الليبي للاستشعار بشأن احتمالية حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة القادمة

أصدر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تنبيهاً هاماً وجديداً بشأن حقيقة احتمالية حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة القادمة.

وقال المركز في بيان صادر عنه، “وصلتنا عشرات الرسائل وكثر الحديث عن “ان هناك زلزال سيحدث الفترة القادمة في ليبيا” وهذا الكلام غير صحيح وهي مجرد إشاعات يتناقلها البعض ليرعبو الناس”.

وأضاف “لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ بزمن أو مكان حدوث الزلازل فهي في علم الغيب ، الله وحده يقدرها كيف يشاء”.

وأكد البيان أن على من يروج لهذه الشائعات أن يتقي الله عز وجل ولا يتعمد اخافة البشر لهول هذه الأحداث في نفوس الناس، مضيفاً “الإشاعة من الظواهر الخطيرة، والكوارث الاجتماعية التي تنخر في المجتمعات البشرية، وتزلزل سكينة النفوس، لاسيما في هذا الزمن الذي تطورت فيه وسائل النشر ووسائط التواصل الاجتماعي”.