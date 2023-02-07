باتيلي: ناقشت مع شكري الوضع في ليبيا وتأثيراته على دول الجوار

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد اللهِ باتيلي، أنه أجرى لقاءً مثمرًا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال باتيلي، في منشور على حسابه على تويتر، “كان لي اليوم في القاهرة، لقاءٌ مثمر مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ناقشنا خلاله الوضع في ليبيا، وتأثيراته على دول الجوار”.

وتابع أنه ناقش في اللقاء “الدور الذي يمكن لهذه الدول أن تضطلع به في المساعدة على تجاوز الجمود السياسي الراهن”.

وأردف أنه شدد على “أهمية عمل الأطراف الإقليمية والدولية على تقريب وجهات النظر فيما بينها، والانخراط بشكل بنّاء في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم السياسية، بدءًا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام”.

وختم المبعوث الأممي موضحًا أنه أعرب عن تقديره “لجمهورية مصر العربية لتسهيل المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ودعمها المستمر للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار من خلال انتخابات شاملة”.