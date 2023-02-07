باتيلي: بحثت مع شكري دور دول الجوار في تجاوز الجمود السياسي بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2023

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه بحث مع وزير خارجية مصر سامح شكري الدور الذي يمكن أن تضطلع به دول الجوار في المساعدة على تجاوز الجمود السياسي الراهن بليبيا.

وقال باتيلي في تغريدة له بموقع “تويتر” إن لقائه اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية المصري كان مثمرا وجرى خلال مناقشة الوضع في ليبيا، وتأثيراته على دول الجوار، والدور الذي يمكن لهذه الدول أن تضطلع به في المساعدة على تجاوز الجمود السياسي الراهن.

وبين المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية،أحمد أبو زيد، أن شكري أكد خلال اللقاء ضرورة عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.

وشدد شكري على ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقا لمصالحها، حيث أن المسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم لليبين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم.