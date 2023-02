السايح يزور مقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي ويطلع على أهم الصعوبات التي قد تعرقل سیر العمل

ليبيا- قام رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الإثنين بزيارة تفقدية إلى مقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي.

السايح بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مع رئيس المكتب أحمد الجالي، الذي كان في استقباله مع عدد من الموظفين، الإمكانيات والتجهيزات الفنية وأهم الصعوبات والتحديات التي قد تعرقل سیر العمل.

بدوره، أعرب السایح عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تحسين جودة وأداء العمل في المکتب.

