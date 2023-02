أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فوز قائمة “لأجلك” في انتخابات المجلس البلدي غريان بواقع 1.029 صوتا.

وقالت اللجنة على لسان مستشارها “باسم المودي” إن 13 قائمة تقدمت لانتخاب المجلس البلدي غريان بنسبة مشاركة وصلت إلى 67.6% بعدد مقترعين بلغ 6,008 موزعين على 35 مركزا.

وأشار المودي إلى أن العملية الانتخابية جرت في ظروف عادية ولم تحدث أي عراقيل خلالها، إلى جانب أنه لم يقدم أي طعن انتخابي بشأن الانتخابات.

وعن سجل الناخبين أعلنت اللجنة أن منظومة سجل الناخبين ستفتح أبوابها في كل من بلديات زوارة وبرقن ودرج واجدابيا في الـ19 من شهر فبراير الجاري، مشيرة إلى استمرار فتح السجل في بلديات القيقب والجليدة والأبرق و مرادة.

المصدر: اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية

The post فوز قائمة “لأجلك” بانتخابات بلدي غريان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار