بعد أن أمّن مصالِحَهُ مع تركيا.. الدبيبة والمنقوش يتذكران سوريا بتعزية وشحنة مساعدات

الوطن| رصد
أرسل رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، برقية تعزية “متأخرة” لرئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته، بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعما “للشعب السوري الشقيق” في تداعيات الزلزال الذي تعرضت له محافظات في البلاد.
في ذات السياق؛ أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، فيصل المقداد، قدمت خلاله التعزية بضحايا الزلزال، مؤكدة له تضامن ليبيا معهم في هذه المحنة الصعبة، عبر إرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة.
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