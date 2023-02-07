بعد أن أمّن مصالِحَهُ مع تركيا.. الدبيبة والمنقوش يتذكران سوريا بتعزية وشحنة مساعدات

في ذات السياق؛ أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، فيصل المقداد، قدمت خلاله التعزية بضحايا الزلزال، مؤكدة له تضامن ليبيا معهم في هذه المحنة الصعبة، عبر إرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة.