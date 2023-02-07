قريبا..بعثة اقتصادية تونسية متعددة التخصصات تحل بليبيا

أعلن مركز النهوض بالصادرات أنه سينظم بعثة اقتصادية تتضمن لقاءات مباشرة إلى ليبيا يومي 6 و7 مارس المقبل موجهة إلى المؤسسات، من بينها العاملة في مجال الصناعات الغذائية.

وأوضح المركز، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن البعثة تهم كذلك شركات البناء والمقاولات العامة والصحة والتعبئة والتغليف وشركات التجارة الدولية.

واقترح المركز على الشركات الراغبة في المشاركة برنامجا خاصا بكل مؤسسة إلى جانب تنظيم منتدى اقتصادي حول موضوع “الشراكة والتكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا من أجل النفاذ إلى الأسواق الدولية”.

ويتضمن البرنامج بالخصوص الدفع نحو التوصل إلى اتفاقيات ثلاثية الأطراف تجمع بين المؤسسات التونسية والليبية والافريقية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية.

جدير بالذكر أن مركز النهوض بالصادرات وقع يوم 26 نوفمبر 2022 برنامجا تنفيذيا لمذكرة تفاهم مع مركز تنمية الصادرات الليبي تتعلق بتحديد برنامج خطة عمل مشتركة لسنة 2023 بهدف تنمية علاقات التجارة البينية والمبادلات التجارية بين ليبيا وتونس.

ويندرج برنامج العمل المشترك لسنة 2023، ضمن إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسستين بتاريخ 12 جوان 2013، وملحق مذكرة التفاهم لسنة 2020.

ويهم برنامج العمل التنفيذي لمذكرة التفاهم تنظيم بعثات اقتصادية لرجال الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكة في مجال التسويق وخلق فرص شراكات وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وتأطير البعثات الاقتصادية لتعزيز التواجد المشترك بالأسواق، وفق المصدر ذاته.