الدبيبة يعرب خلال اتصال هاتفي مع أردوغان عن تعازيه للحكومة والشعب التركي في ضحايا الزلزال

ليبيا – أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الجمهورية التركية “رجب طيب أردوغان”، معربًا عن تعازيه للحكومة والشعب التركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات جنوبي تركيا.

الدبيبة أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة وقوف ليبيا إلى جانبهم في التداعيات التي خلّفها الزلزال.

ومن جهته أعرب أردوغان عن شكره لمجهودات حكومة الدبيبة من أجل مساندة إخوتهم في دولة تركيا.

