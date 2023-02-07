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النائب “عبد الهادي الصغير” يفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 07 فبراير2023 م (وال) – أسفرت الجولة الثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عن فوز النائب عن الجنوب ” عبد الهادي الصغير ” بالمنصب الذي ظل شاغرا منذ اختيار ” حميد حومة ” وزيرا للدفاع في حكومة “باشاغا ” . 

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي ” عبدالله بليحق ” في تصريح صحفي أن ” عبد الهادي الصغير ” فاز بأغلبية الأصوات من إجمالي النواب الحاضرين لجلسة اليوم وعددهم ( 113 ) نائباً بتحصله على ( 67 ) صوتاً ، مقابل ( 40 ) صوتاً ” أحمد الشارف ” وستة أصوات ملغاة .(وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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