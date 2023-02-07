الحكومة الليبية المكلفة تخصص مقر كامل التجهيزات للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر الحجازي، وعدد من أعضاء المجلس.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء استعرض عدد من الملفات المتعلقة بعمل المجلس منها الأوضاع الحقوقية والإنسانية السيئة داخل بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما تطرق اللقاء إلى مهام المجلس التي يسعى إلى تحقيقها في مقدمتها تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيمها ورصد وردع انتهاكها.

وأطلع أعضاء المجلس نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة على الصعوبات التي تعرقل عمل المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالإضافة إلى أهم احتياجاته.

وأكد القطراني، على أهمية الرسالة التي يدعو لها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مضيفاً أن الحكومة الليبية وضمن أهدافها يكمن في ترسيخ مبادئ دولة القانون ودعم الحريات وحماية الهيئات الحقوقية والرفع من مستوى أداءها.

وأصدر نائب رئيس الحكومة تعليماته بتخصيص مقر كامل التجهيزات للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بشكل عاجل، وتوفير كافة احتياجاته لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.

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