عمران: إعلان عقيلة بالذهاب لتعديل دستوري جديد عبث تشريعي فاضح

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن إعلان عقيلة صالح بالذهاب إلى تعديل دستوري جديد عبث تشريعي فاضح وضرب للأسس الدستورية والقانونية بالبلاد عبر السعي لخلق أزمات متتالية.

عمران اعتبرت في تصريح لقناة “فبراير” أن مايحدث يصب في اتجاه تنفيذ أجندات تعميق الأزمة وتعطيل إمكانية إيجاد حلول بديلة للبقاء بالسلطة واستمرار مرحلة اللادولة.

وأشارت إلى أن إعلان عقيلة التوجه لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت خطوة استباقية لطالما اتبعها مجلسا النواب والدولة، لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك طريقًا نحو تفاهم ليبي.

