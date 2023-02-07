أمن طرابلس: نقل أي سيارة مركونة في الشوارع للمرور بدءا من الأربعاء

وجهت مديرية أمن طرابلس التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تحذيرا لجميع المواطنين بعدم ركن سياراتهم بشكل عشوائي في الطرق الواقعة وسط العاصمة لعدم نقلها إحد المستودعات التابعة للمرور.

وذكرت المديرية، في بيان لها، “تنوه لسائقي المركبات الالية بعدم ركن مركباتهم عشوائيا او بشكل مزدوج في شوارع وسط العاصمة اعتبارا من يوم الغد الاربعاء ، نظرا لما تسببه هذه ظاهرة من ازدياد من حدة الازدحام و انعكاس ذلك سلبيا على قائدي المركبات الالية و المترجلين على الطريق العام “.

واضافت مشددى، “من يخالف ذلك سيتم معاقبته وفقا لاحكام القانون، كما سيتم نقل المركبات المركونة عشوائيا الى (مستودع بن عاشور ) التابع لمكتب شؤون المرور “.