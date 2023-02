أبو زريبة: أستغرب تصريحات باتيلي بشأن دور حكومة الدبيبة في العمل على تأمين الانتخابات

ليبيا – أعرب وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبو زريبة عن استغرابه تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” بشأن دور حكومة “الدبيبة” في العمل على تأمين الانتخابات وهي الحكومة التي لا تمتلك الشرعية ولا مشروعية إجرائها.

أبو زريبة قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان: إن دور المبعوث الأممي هو مُسير للحوار بين الأطراف الليبية وليس من وظيفته تغليب طرف على حساب طرف آخر، وما قام به “باتيلي” ترويج سياسي ودعاية لحكومة منتهية.

واعتبر أن حكومة الدبيبة لا تملك السيطرة المطلقة في ليبيا، وسيطرتها على رقعة محدودة في المنطقة الغربية وهناك حوادث وشواهد كثيرة، وهذا ما يجعل إجراء الانتخابات في ظلها أمراً مستحيلا ولا يمكن أن تكون بالطريقة الشفافة.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة أعلنت فيما سبق إجراء انتخابات بلدية “زلة” وفشلت في ذلك لعدم سيطرتها أمنيًا على المنطقة.

وأكد دعمهم إجراء الانتخابات والتي تعتبر المخرج الحقيقي للأزمة الليبية ولكن بالطريقة السليمة وفق ضمانات حقيقية تضمن سلامة النتائج ومشاركة الجميع وتأمينها وحمايتها.

