(باثيلي): اجتماعات لجنة (5+5) بالقاهرة تستهدف تفعيل اللجان الخاصة بإخراج المرتزقة من ليبيا

القاهرة 07 2023 (وال) قال المبعوث الأممي، “عبدالله باثيلي”، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في القاهرة على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، يستهدف تفعيل لجان التواصل المتفق عليها خلال اللقاءات في القاهرة نوفمبر العام 2021، في إطار الاستعداد لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

جاء ذلك في كلمة لـ”باثيلي” خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بحضور ممثلين عن دول جوار ليبيا (السودان وتشاد والنيجر).

وأكد المبعوث الأممي أن المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، الذي عُقد خلال يومي 15 و16 يناير الماضي، حقق تقدمات، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية؛ لتمكينهم من العمل مع نظرائهم من السودان وتشاد والنيجر.

وكشف عن عقده اجتماعا “مثمر”، مع سفراء السودان والنيجر وتشاد الأسبوع الماضي، حيث أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والفاعلين الليبيين؛ لإيجاد حلول دائمة للتحديات المثارة والتعاون مع الليبيين.

وأعرب المبعوث الأممي “عبدالله باثيلي” في ختام كلمته عن أمله في أن تتمكن هذه اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة من المضي قدما في تفعيل لجان التواصل حتى يجرى التنسيق على أكمل وجه.(وال)

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