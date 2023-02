خلال لقائهما بالقاهرة.. “باتيلي” يؤكد لـ”شكري” على أهمية أن تساهم الأطراف الدولية بشكل بنّاء في مساعدة الليبيين

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على أهمية أن تعمل الأطراف الإقليمية والدولية على تقريب وجهات النظر فيما بينها، والانخراط بشكل بنّاء في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم السياسية.

وفي تغريدة عبر تويتر قال باتيلي إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائهما في القاهرة، الوضع في ليبيا، وتأثيراته على دول الجوار، والدور الذي يمكن لهذه الدول أن تضطلع به في المساعدة على تجاوز الجمود السياسي الراهن.

كما أثنى باتيلي على دور القاهرة في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، ودعمها المستمر في تحقيق السلام والاستقرار من خلال انتخابات شاملة، وفق تغريدته على تويتر.

بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية، وفرض سياسة الأمر الواقع.

ووفقا للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، فإن شكري قدّم إحاطة إلى باتيلي بمستجدات المسار الدستوري على ضوء الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة.

وشدد شكري على أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ودون تأخير.

وأشار شكري إلى أهمية أن تتوقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقا لمصالحها، وتقديم الدعم للتوصل إلى التوافق بين الأطراف المحلية.

المصدر: صحيفة اليوم السابع + حساب المبعوث الأممي عبر تويتر

