ديوان المحاسبة الليبي يبحث حلحلة مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، وزير الاسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، بحضور رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيته، بالإضافة إلى بعض الإدارات المتخصصة بالديوان.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن الحضور ناقشوا ملفات أبرزها مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة وطرق حلحلة المشاكل التي تواجه استكمالها.

كما تم التطرق لملف الإقراض الشبابي وآليات تفعيله والمعايير اللازمة للفئات المستهدفة، ومناقشة موضوع المخططات الجديدة والعراقيل التي تواجهها.

وأكد رئيس الديوان على أهمية معالجة الاشكاليات التي يعاني منها قطاع الإسكان لما له من أهمية ودور في التنمية وتوفير الاستقرار المجتمعي وحل مشاكل السكن خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات والبناء.

