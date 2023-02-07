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شكشك يشدد على معالجة الاشكاليات التي يعاني منها قطاع الاسكان

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع وزير الاسكان و التعمير المهندس “أبوبكر الغاوي ” مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة وطرق حلحلة المشاكل التي تواجه استكمالها ، كما تم التطرق لملف الاقراض الشبابي و آليات تفعيله و المعايير اللازمة للفئات المستهدفة ، اضافة الى  المخططات الجديدة و العراقيل التي تواجهها .

واكد شكشك على أهمية معالجة الاشكاليات التي يعاني منها قطاع الاسكان لما له من أهمية ودور في التنمية و توفير الاستقرار المجتمعي و حل مشاكل السكن خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات و البناء .

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الاقراض الشبابي ديوان المحاسبة رتفاع أسعار العقارات و البناء ليبيا وزارة الاسكان

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الوطن الليبية

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