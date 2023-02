“الدبيبة” يأمر بإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، والمنقوش تعزّي نظيرها السوري

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بإرسال شحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا.

الدبيبة وخلال برقية تعزية أرسلها إلى نظيره السوري، أعرب عن دعم حكومته للشعب السوري في تداعيات الزلزال الذي تعرضت له محافظات في البلاد.

وذكرت منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء، أن المساعدات الإنسانية تحتوي على أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال اتصال هاتفي مع نظيرها السوري فيصل المقداد عن تعازيها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب ‎سوريا.

وفي سياق متصل، توجّه الفريق المكلف من قبل الحكومة اليوم إلى تركيا للمساهمة في أعمال الإنقاذ والانتشال عقب الزلزال المدمر، مصحوبا بشحنات من المساعدات الإنسانية.

ويتكون الفريق من 55 فنيا من عناصر هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري، و4 كلاب لتقصي الأثر.

وكان الدبيبة أصدر تعليماته بإرسال فريق لمساعدة السلطات التركية في عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب عدة مناطق جنوبي تركيا.

المصدر: حكومتنا

