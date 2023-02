البرلمان الليبي يقر التعديل الدستوري الـ 13 وينتخب “الصغير” نائباً ثاني لرئيس المجلس

استأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسيمة بمقر المجلس في مدينة بنغازي، بحضور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والنائب الأول للرئيس، فوزي النويري

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس أقر في جلسته اليوم التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين، المتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وبنية السلطة التشريعية واختصاصاتها.

كم انتخب مجلس النواب العضو عبد الهادي الصغير، نائباً ثاني لرئيس مجلس النواب بأغلبية 67 صوتاً، مقابل 40 صوتاً لعضو مجلس النواب أحمد الشارف، وستة أصوات ملغاة من إجمالي السادة النواب الحاضرين لجلسة اليوم وعددهم 113 نائباً.

