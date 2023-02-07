وَزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية بِبلديّة قمينس

بحث وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة اليوم الثُـلاثاء، مع عميد بلديّة قمينس محمود العشيبي، الأوضاع الأمنية ببلدية قمينس.

اِستعرض اللقاء عددًا مِن الموضوعات التي تهُم قطاعات المدينة وَخاصة الأمنية مِنها، وَالجهُود التي تبذُلها مُديريِّة الأمن وَالأجهزة الأمنية التَابعة للوَزارة فِي حفظ الأمن داخل المنطقة.

وَاِستمعَ الوزير لِشروح وَمُلاحظات وافية مِن قبل عميد البلديّة حول المشاكل وَالعراقيل، التي تُواجه البلديّة مِن النواحي الأمنية وَالخدمية وَالحلُول التي يجب اِتخاذها لِحلحلة المشاكل؛ بِما يُساهم فِي تَقدِّيم أفضل الخدمات للمُواطنين.

وَمِن جهته أكد أبوزريبة تعاونه بِالخصُوص وَوقُوفه إلى جَانب البلديّة، وَحلّ المشاكل كافة التي تُواجه البلديّة فِي المجالات كافة خاصةٍ الأمنية.

وَفِي ختام اللقاء أشاد عميد البلديّة، بجهود الوَزير وعلى اِهتمامه وَسعيه لِحلحلة المشاكل وَالحفاظ على اِستقرار البلديّة.