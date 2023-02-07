شكري لـ”باتيلي”: على الأطراف الخارجية التوقف عن محاولات تطويع العملية السياسية بليبيا

أكد وزير الخارجية المصري ” سامح شكري ” أنه يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع..

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” في القاهرة، مقدما إحاطته حول مستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة في الفترة الماضية..

وأضاف شكري، نؤكد أهمية اختتام المسار الدستوري بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيدًا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير.

كما لفت إلى أنه، يجب توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقًا لمصالحها..

مشيرا إلى أن، المسؤولية تفرض علي جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم.