أكدت القنصلية الليبية في جمهورية تركيا أن الاتصالات مازالت مستمرة مع العائلات والمواطنين الذين كانوا عالقين في مناطق وقوع الزلزال جنوبي تركيا.

وقالت القنصلية إنها شكلت فريق أزمة للوقوف على آخر التطورات حول أوضاع المواطنين، مضيفة أن التواصل مستمر مع المواطنين إلى حين إخراجهم إلى أماكن أكثر أمنا.

وأصدر القنصل العام تعليماته لفريق الأزمة بضرورة متابعة أحوال المواطنين على مدار الساعة وإصدار البيانات والإعلانات بشكل دوري وحث المواطنين على التواصل عبر أرقام الطوارئ المخصصة واتباع إجراءات السلامة الصادرة عن الحكومة التركية.

وكانت القنصلية قد نوهت الاثنين إلى أرقام الطوارئ الخاصة بالجالية الليبية في ربوع تركيا للمساعدة حال حدوث أي طارئ.

وشهدت مناطق بجنوب تركيا الاثنين زلزالا هو الأعنف منذ عام 1999 بقوة 7.7 على مقياس ريختر أسفر عن وفاة نحو 4 آلاف وإصابة أكثر من 22 ألف مدني بجروح متفاوتة حتى الآن، وفقا لآخر إحصائية عن إدارة الكوارث التركية.

المصدر: القنصلية الليبية في إسطنبول+ إدارة الكوارث التركية

The post عائلات ليبية بمناطق الزلزال في تركيا، والقنصلية تتحدث عن نقلهم إلى “أماكن آمنة” appeared first on ليبيا الأحرار.

